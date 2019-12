Waarom het zinloos is om babyboomers te vergelijken met millennials

De millennial is een verwend sneeuwvlokje dat niet om kan gaan met tegenslagen en al helemaal geen zin heeft om hard te werken. De boomer, kort voor babyboomer, is een conservatieve klimaatontkenner, die profiteert van een goed gevulde pensioenpot. Zo ongeveer luiden de vooroordelen. Maar eigenlijk is die clash tussen de generaties niet zo origineel.

Het is wat al decennia gebeurt: jongeren vinden ouderen ouderwets en andersom vinden ouderen jongeren lui en verwend. Het is veel logischer om je af te vragen hoe de babyboomer was toen hij jong was. En dan merk je: het verschil is niet zo groot.

Onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau Jos de Haan zegt daarover in de Volkskrant: “Het heeft niet veel zin als jongeren zich vergelijken met ouderen. Het is nuttiger als millennials zich spiegelen aan jongeren van vroeger; hoe gedroegen de babyboomers zich toen ze tussen de 20 en 30 waren?”

Dan zie je volgens De Haan dat er weinig verschil is. “De babyboomers ontpopten zich als de protestgeneratie, wilden meer democratie en vrijheid en streden voor idealen als gelijkheid. Als je de generaties zo vergelijkt, lijken de millennials meer op de babyboomers dan ze lief is.”

Als er al verschillen zijn dan zie je die net zo goed binnen generaties. Schrijver Jan Donkers (76): “65-plussers hebben niet één mentaliteit, we zijn een demografisch blok, met mensen die links en rechts zijn, arm en rijk.” Het zijn volgens hem geen graaiers die de wereld naar de knoppen helpen. “Met die stellingname demoniseer je ouderen. Het gaat erom dat we beter over de planeet gaan nadenken, daar kunnen jongeren als Greta Thunberg tot ouderen als ikzelf een rol in spelen. Een generatie wegzetten als boomers is demagogie.”