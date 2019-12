Politieman berooft zich van het leven na te zijn gepest door collega’s

Een 31-jarige politieman uit Driebergen, digitaal expert van de afdeling die zich bezighoudt met zware criminaliteit, heeft zichzelf donderdag 19 december van het leven beroofd nadat hij zich had beklaagd over pesten door collega’s. Dat bericht NRC.

Een paar dagen voor de suïcide, op 13 december, heeft de agent met zijn leidinggevenden een gesprek gehad waarin hij klaagde over „pestgedrag” door collega’s van de Landelijke Eenheid (LE). Die afdeling richt zich op de aanpak van de zware misdaad en terrorisme. Er was een afspraak voor een vervolggesprek, maar toen was de man al dood.

De zelfmoord komt een maand nadat bekend werd dat een vijftiental agenten belast met inlichtingenwerk bij de Landelijke Eenheid zich schriftelijk via de politievakbonden hebben beklaagd over machtsmisbruik, discriminatie, vriendjespolitiek en onprofessioneel gedrag van hun leidinggevenden.

De man is intussen begraven. De familie vroeg de ergste perstkoppen weg te blijven