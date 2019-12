Drie toeristen verdronken in zwembad in Spanje omdat ze niet konden zwemmen

Een vader en twee kinderen, 9 en 16 jaar oud, die stierven in een zwembad in een resort aan de Costa del Sol, bevonden zich het diepe, konden er niet uitkomen, en konden ook geen van allen zwemmen, zegt de Spaanse politie.

De slachtoffers, waaronder een 9-jarig meisje en een 16-jarige jongen, waren toeristen op familievakantie in een resort in Mijas, aan de Costa del Sol.

De drie kinderen van het gezin, inclusief de twee die stierven en een 14-jarig meisje, waren dinsdagmiddag in het ondiepe gedeelte van het zwembad, terwijl hun ouders zonnebaden

De 9-jarige kwam op een gegeven moment in dieper water terecht en kon er niet meer uit. Haar broer van 16 probeerde haar te helpen, maar kwam zich toen ook in de problemen. Toen sprong hun vader het water in om zijn 2 kinderen te redden. Ook hij verdronk. Op het diepste punt is het zwembad 2 meter