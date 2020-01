GroenLinks en PvdD werken samen aan vuurwerkverbod

GroenLinks slaat de handen ineen met de Partij voor de Dieren om consumentenvuurwerk te verbieden. De PvdD presenteerde maandag al een plan voor een initiatiefwet. De partijen besluiten daarin samen op te trekken, meldt GroenLinks "Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen." Deze jaarwisseling werd een recordbedrag uitgegeven aan vuurwerk. Het kabinet is nog niet voor een algemeen verbod. De linkse partijen willen daarom dat het vanuit de Tweede Kamer wordt geregeld. Daarbij moet 'kindervuurwerk', zoals sterretjes, wel toegestaan blijven. Ook georganiseerde vuurwerkshows, bijvoorbeeld door gemeenten, worden dan niet verboden.