Eenmaal in de lift kon het gezinnetje geen kant meer op

Vader, moeder, zoon en dochter konden eenmaal in de lift geen kant meer op. Mogelijk wisten ze niet dat er beneden brand was. Ze kwamen bij oma en opa vandaag toen de lift er tussen twee verdiepingen meet ophield.

De ochtendkranten reconstrueren het drama. Interessant is de waarneming van een Samantha Wever die tien minuten eerder de lift nam. Op weg naar beneden zag ze geen brand of rook, alleen hetzelfde gerotzooi voor de ingang dat ze ’s avonds bij aankomst ook al had gezien. Pubers fikkie stokend, klooiend met rotjes, nitraten en ander knallend vuurwerk op de parkeerplaats. In de auto naar huis werd ze gebeld door een vriendin: „De flat staat in de fik.”

Er werd dus ‘geklooid’ met brandende en brandbare spullen zoals in de portieken van duizenden flats en huizen ieder jaar opnieuw. Meestal loopt dat min of meer goed af. Dit keer liep het heel erg fout.

De vader en de vierjarige zoon overleden nog dezelfde nacht. De moeder en dochter werden zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, zij verkeren buiten levensgevaar.