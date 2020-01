Man opent bijna 30 jaar oude tijdcapsule van zijn elfjarige zelf: “Geen planeten gekoloniseerd”

In augustus 1991 begroef de destijds elfjarige Mitch Brogan uit Canada samen met zijn twee neefjes drie tijdcapsules in de tuin van zijn opa. Pas op 1 januari 2020 mocht hij de documenten weer opgraven.

De nu 39-jarige Mitch was de brief die hij als jongetje had geschreven helemaal vergeten, maar via zijn opa kwam de envelop toch weer bij hem terecht. Zijn elfjarige zelf voorspelde dat hij in 2020 getrouwd zou zijn en twee kinderen zou hebben. Ook zou hij in het bezit zijn van een huis, een boot, een auto en een vrachtwagen. Hij zou schrijver zijn of advocaat en maar liefst 450 Canadese dollar per maand verdienen.

Voor de wereld zag de kleine Mitch het somber in. Alle meren en rivieren zouden vies en vervuild zijn. De mensheid zou verder “andere planeten teisteren” en “ze net zoals de aarde vervuilen”.

Brogan werd geen schrijver of advocaat, maar ondernemer. Ook heeft hij geen vrouw en kinderen. Hij raakte in 2007 verlamd toen hij werd aangereden door een dronken man. “Ik denk dat ik zo lang in leven gebleven ben om dit nog mee te maken”, zegt hij tegen de BBC.

In de envelop zat een plattegrond van de tuin van zijn opa. Daarop is aangegeven waar de twee tijdcapsules van zijn neefjes zijn verborgen. Mitch is vastbesloten om die ook te gaan vinden.