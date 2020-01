Oom van Anne Faber maakt van slachtoffers zijn beroep

Toen Anne Faber vermist werd, en later toen ze vermoord was gevonden, voerde haar oom Hans namens haar het woord. Hij schreef ook een bestseller over die ervaring: Anne, kroniek van een zoektocht naar Anne Faber.

Hij vertelt vandaag aan De Telegraaf dat hij Namens de Familie heeft opgericht. Vanaf nu is er een adres waar slachtoffers en nabestaanden kunnen aankloppen voor ondersteuning bij het te woord staan van journalisten, het vinden van een podium voor een verhaal, of het op een andere manier bemiddelen tussen media en familieleden: Namens de Familie, een initiatief dat rechtstreeks voortvloeit uit de zaak-Anne Faber.

Het project is ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland, maar opereert als onafhankelijke identiteit, zegt Hans Faber, die samen met Evy Khouw het project trekt.

Het eerste gezin dat NDF ondersteunde, was dat van een 16-jarige jongen in Zutphen die korte tijd vermist was, maar gelukkig snel in goede gezondheid werd gevonden. Evy Khouw: „In eerste instantie richtten we ons op families die te maken hebben met vermissingen. Maar dat hebben we uitgebreid naar andere heftige gebeurtenissen. Inmiddels hebben we in de opstartfase 33 zaken behandeld. De inzet van media-adviseurs kan variëren: van een dag tot zes weken.