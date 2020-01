Gaat paus Franciscus dit jaar aftreden?

De Vaticaan-watcher van Trouw Stijn Fens ziet aanwijzingen dat de paus bezig is met zijn afscheid. De paus is 83 en je kunt zien dat hij pijn heeft aan zijn heup – waaraan hij zich niet wil laten opereren – en dat hij moe is.

Het incident op Kerstavond, toen hij zeer geïrriteerd een te enthousiaste aanhangster van zich afsloeg, liet ook zien dat er een grens is aan zijn uithoudingsvermogen. Bovendien heeft hij veel van zijn doelen behaald, schrijft Fens. Hij heeft ook recent een paar benoemingen gedaan die zouden kunnen wijzen op een naderend vertrek. Zo benoemde hij kardinaal Luis Tagle, aartsbisschop van Manilla, een geestverwant, in een hoge Curie-functie. Dat maakt de kans voor Tagle om de opvolger van deze paus te worden groter.

Een kleine meerderheid van de stemgerechtigde kardinalen is benoemd door Franciscus. Hij heeft dus een zekere garantie dat zijn hervormingen blijvend zijn.

Maar, erkent ook Fens, niets staat vast. Al zou een aftreden van Franciscus nu wel tot een unieke situatie leiden: 3 pausen.