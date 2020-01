Topkoks geven Michelinster terug: “Het maakt je soms een beetje gek tussen de oren”

Topkok François de Potter van restaurant La Trinité in Sluis belde Michelin op om te zeggen dat hij hun ster niet hoefde. En hij is niet de enige die bedankte voor de eer. Trouw sprak met een drietal topkoks die hun Michelinsterren liever kwijt dan rijk zijn.

Sinds zijn restaurant een ster had, kwamen er steeds minder mensen, merkte De Potter. “Ik ben gaan rondvragen in de buurt waarom mensen niet meer bij mij kwamen eten. En toen kwam ik erachter dat de ster me in de weg zat.”

De topkok legt uit: “Bij een Michelin-restaurant denken mensen dat je weinig krijgt en weggaat met honger. Dat imago was ik beu. Toen heb ik Michelin gebeld.”

Er zijn meerdere koks geweest die afzagen van een ster. Een van hen is Ron Blaauw. Hij sloot in 2013 zijn tweesterrenrestaurant in Amsterdam om ergens anders opnieuw te beginnen. “Door de crisis zat de zaak niet meer vol”, zegt Blaauw. “Mensen gingen minder uit eten. En als ze gingen, dan niet bij een sterrenrestaurant.”

Hoewel de kok de sterren als een groot compliment zag, hadden ze geen goede invloed op zijn kookkunst. “Ik realiseerde me dat ik dingen serveerde die niet uit mijn hart kwamen, maar die van me werden verwacht als sterrenchef.”

Ook topkok Peter Gast sloot zijn sterrenrestaurant ‘t Schulten Hues in Zutphen om elders een nieuwe eetgelegenheid te openen. “Het probleem is niet de ster zelf maar het effect daarvan op de gasten. Ze denken dat een restaurant met een ster altijd duur, exclusief en afstandelijk is en dat schrikt veel mensen af.”

Van de andere kant trekt het juist weer gasten die een heel chique ambiance verwachten. “Na het krijgen van een keurmerk verandert er niets. Je krijgt een ster juist voor hoe je het op dat moment doet.” Gast begrijpt koks dan ook wel die afstand doen van hun Michelinster. “Het maakt je soms een beetje gek tussen de oren”, zegt hij.