Benedictus wil nu zijn naam uit ‘celibaatboek’

Voormalig paus Benedictus XVI heeft kennelijk spijt van zijn medewerking aan een omstreden boek dat woensdag uitkomt. Hij wil dat de uitgever zijn naam verwijdert als co-schrijver, zo heeft zijn persoonlijk secretaris dinsdag bekendgemaakt. In het boek staat dat het celibaat heilig is binnen de kerk en dat daar niet aan mag worden getornd. Aanleiding voor die stelling is dat de huidige paus Franciscus vorig jaar zei dat ook getrouwde mannen priester moeten kunnen worden in afgelegen gebieden waar een tekort is aan priesters. "Ik kan mij hier niet over stilhouden", aldus Benedictus in het boek. Rooms-katholieke wetenschappers hebben vraagtekens gezet bij de uitspraak die de positie van Franciscus zou kunnen aantasten. Volgens aartsbisschop Georg Ganswein heeft Benedictus de belangrijkste schrijver van het boek, kardinaal Robert Sarah, gevraagd zijn naam te schrappen van de kaft, uit de introductie en de samenvatting.