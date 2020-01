Vliegtuig dumpt brandstof boven basisscholen Los Angeles

Een passagiersvliegtuig van Delta Airlines heeft vooraf aan het maken van een noodlanding op Los Angeles International Airport brandstof gedumpt, die terecht is gekomen op de speelplaats van een basisschool. Zeventien kinderen en negen volwassenen zijn hierdoor gewond geraakt. Zestien personen op twee andere scholen raakten ook gewond door de gedumpte kerosine, meldde de brandweer.

De verwondingen bij de veertig personen zijn licht en betreffen vooral huidirritatie. Geen van de gewonden hoefde naar het ziekenhuis.

Het vliegtuig dumpte kerosine om een veilige noodlanding te maken kort na vertrek van luchthaven LAX in Los Angeles. "De FAA gaat dit incident tot in detail onderzoeken", liet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA weten.

"Er zijn speciale procedures voor het dumpen van brandstof voor vliegtuigen die vertrekken en landen op Amerikaanse vliegvelden", meldde de FAA. "Die procedures schrijven voor dat het dumpen moet gebeuren op aangewezen onbevolkte gebieden en vanaf hoge hoogte opdat de brandstof verwaait voordat die de grond raakt."

Brandweermensen bevestigden dat er brandstof was neergekomen op de speelplaats van de school, in de buitenwijk Cudahy ten zuiden van Los Angeles. "We staan in contact met de luchthavens in Los Angeles en de brandweer van L.A. en delen de bezorgdheid vanwege de lichte verwondingen van kinderen en volwassenen op een school in de buurt", schreef Delta Airlines in een reactie. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er sprake van een normale procedure om het gewicht van het vliegtuig te verminderen.

"Ik ben heel erg geschrokken. Dit is een lagere school en dit zijn jonge kinderen", reageerde Elizabeth Alcantar, de burgemeester van Cudahy tegen de Los Angeles Times.