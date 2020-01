China in shock: Straatarme studente overlijdt aan ondervoeding

De 24-jarige Wu Huayan had jarenlang slechts 25 cent per dag te besteden. De getalenteerde vrouw spendeerde bijna alles wat ze had aan haar zieke broer. Ze overleed gisteren aan de gevolgen van hartfalen.

In China is geschokt gereageerd op het overlijden. Wu verloor haar ouders al op jonge leeftijd en leefde samen met haar broer van 40 euro per maand, het enige dat haar oom en tante konden missen. Het grootste gedeelte daarvan gaf ze uit aan de behandeling van haar broer, die ernstig geestesziek is.

Het gevolg was dat ze zelf nog slechts 25 cent per dag te besteden had. Ze at volgens Chinese media al vijf jaar lang enkel rijst en pepers. Eind vorig jaar was ze zo verzwakt dat vrienden haar naar het ziekenhuis brachten. Ze woog nog slechts 20 kilo. Haar wenkbrauwen en de helft van haar haar waren uitgevallen door de ernstige ondervoeding.

“Ik voelde vaak geen kracht in mijn ledematen, kon niet slapen en mijn voeten begonnen ontzettend op te zwellen,’ vertelde ze in een interview. Toen ze bekend werd, begonnen mensen geld in te zamelen en voedsel te doneren, maar het was te laat. Ze was te ziek en zwak om nog te kunnen herstellen.

De studente aan de universiteit groeide op in Guizhou, een van de armste provincies van China. Haar verhaal brengt onder de aandacht hoeveel armoede er nog is in het land. Zeker 30 miljoen mensen leven onder de armoedegrens van 2 euro per dag.