Democratische kandidaten foeteren elkaar na debat uit

De Amerikaanse presidentskandidate Elizabeth Warren is na afloop van het Democratische verkiezingsdebat verhaal gaan halen bij haar concurrent Bernie Sanders. Hij wilde haar een hand geven, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan vroeg een verontwaardigde Warren waarom hij haar op televisie uitmaakte voor leugenaar. Het ongemakkelijke en ongebruikelijke moment tussen de twee Democraten, die het doorgaans goed met elkaar kunnen vinden, werd dinsdag live door CNN uitgezonden. Maar op dat moment stond het geluid niet meer aan. CNN heeft het fragment nu ook met geluid vrijgegeven. "Volgens mij heb je mij een leugenaar genoemd op nationale tv", zegt Warren als Sanders zijn hand naar haar uitstrekt. "Weet je, laten we dit nu niet doen", reageert de 78-jarige Sanders, die er nog aan toevoegt dat zij hem juist een leugenaar noemde. "Je zei tegen me... Oké, laten we dit nu niet doen." Warren zou boos zijn geweest, omdat Sanders tijdens het debat een bewering van haar tegensprak. Sanders had haar ooit verteld dat een vrouw nooit de presidentverkiezingen zal winnen, zei ze. Dat werd door Sanders ontkend.