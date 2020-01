Dit zijn de beste landen om kinderen groot te brengen

Zeuren je kinderen over bed- of schermtijden? Hebben ze geen zin om naar school te gaan? Laat ze dan zien hoe goed Nederland scoort op de index van landen waar het goed kinderen grootbrengen is. Daaruit blijkt: ze hebben niets te klagen.

In het Best Countries Report, dat jaarlijks wordt opgesteld door U.S. News & World Report en de University of Pennsylvania staat Nederland op de vijfde plaats als het gaat om landen, die geschikt zijn om kinderen te laten opgroeien. De index is gebaseerd op de kwaliteit van het openbare onderwijs en de gezondheidszorg en de mate waarin een land veilig is en gelijkheid kent. Ook is er een indicator voor ‘gezinsvriendelijkheid’. Nederland moet alleen de Scandinavische landen en Canada voor zich laten.

Dit is de volledige top 20: