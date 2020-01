Vrouw veroordeeld: ze liep topless in haar eigen huis

Tilli Buchanan (foto) was samen met haar man aan het behangen in hun nieuwe huis, toen zijn ex de kinderen (9 en 13) kwam brengen. Tilli en haar man werkten, vanwege de troep, met ontbloot bovenlijf. Dat betekende dar haar borsten te zien waren door zijn kinderen. En het gebeurde in Utah, waar de preutse God van de mormonen ook het wetboek is binnengedrongen.

toen de ex hoorde dat de kinderen de borsten van hun stiefmoeder had gezien, diende zij een klacht in. Want blote borsten (van vrouwen) zijn gevaarlijk voor kinderen.

De ex heeft de eerste juridische slag gewonnen. Tilli is strafbaar bevonden.