Ontluisterende beelden uit China: bewusteloze mensen op straat en chaos in ziekenhuizen

Op social media circuleren verontrustende beelden van de steden in China die zijn getroffen door het Coronavirus. Mensen liggen in Wuhan bewusteloos op straat en de ziekenhuizen kunnen de grote aantallen patiënten niet meer aan. Inmiddels zijn er al zeker 26 doden en 900 besmettingen. Dertien steden met in totaal 43 miljoen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld.

Een vaccin tegen het virus kan nog wel een jaar duren, laat Paul Stoffels van Johnson & Johnson aan The Guardian weten. “De kans bestaat dat dit een wereldwijde epidemie wordt, maar de ebolacrisis is een wake-upcall geweest, sindsdien reageren we sneller.”

Ondertussen bouwt China een ziekenhuis van 25.000 vierkante meter voor alle nieuwe patiënten. Het gebouw moet binnen tien dagen klaar zijn.