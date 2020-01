Ministerie onderzoekt opties om Nederlanders uit Wuhan te halen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om twintig Nederlanders uit de Chinese stad Wuhan te evacueren vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt een woordvoerster van het ministerie. Er wordt overlegd met andere EU-lidstaten en de Chinese autoriteiten over het vertrek van de Nederlanders. Ze zijn deze ochtend op de hoogte gesteld door de ambassade in Peking. De evacuatieplannen gelden voor de hele provincie Hubei, maar alle bij de ambassade geregistreerde Nederlanders bevinden zich in Wuhan. Die stad is het epicentrum van een virusuitbraak die inmiddels aan tachtig mensen het leven heeft gekost.