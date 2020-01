Koning Albert: Delphine Boël is mijn dochter

De Belgische koning Albert II is de biologische vader van Delphine Boël. Dat toont DNA dat hij eerder heeft moeten afstaan aan, heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Het voormalige staatshoofd van België staakt de juridische strijd, aldus de advocaat.

De 51-jarige kunstenares Delphine Boël zegt al jaren dat Albert, de vader van de huidige koning Filip, haar biologische vader is. Ze is een dochter van Sybille de Selys Longchamps, die in de jaren zestig een affaire met Albert had. Boël was in 2013 al naar de rechter gestapt, omdat ze wil worden erkend als de biologische dochter van de gepensioneerde vorst.