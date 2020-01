‘Vredesplan Trump is een complot tegen islamitische wereld’

Het vredesplan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump is een "complot tegen de islamitische wereld". Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard. "Achter deze zogenaamde deal van de eeuw zit een grote samenzwering verborgen, die het bestaan van de islamitische wereld bedreigt", aldus het departement in een tweet. Iran schaart zich daarmee achter enkele Arabische landen die het plan afwijzen. Trump presenteerde dinsdag samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn visie op het Midden-Oosten. Daarin is onder andere Jeruzalem de "ongedeelde hoofdstad" van Israël en mag dat land de nederzettingen in bezet gebied inlijven.