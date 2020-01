Meer gevangenen met laag IQ, psychische problemen en verslaving

Nederlandse gevangenissen zien steeds vaker gedetineerden met een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen en drugsverslaving. Ook het aantal ouderen met uiteenlopende chronische ziektes neemt toe, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie constateert ook dat justitiële instellingen moeite hebben met het vinden van gekwalificeerde zorgmedewerkers. "In combinatie met een sterk complexer wordende doelgroep is dit een steeds meer naar voren komend knelpunt", aldus de IGJ. Ook lukt het vaak niet om gevangenen met psychiatrische problemen te plaatsen bij speciale klinieken. Dat komt door de aanhoudende lange wachttijden.

De IGJ ziet ook dat de uitwisseling van informatie over gedetineerden niet goed verloopt. Een van de redenen is volgens de inspectie de invoering van de AVG, regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. "Daardoor is personeel te voorzichtig geworden in het delen van informatie", aldus de inspectiedienst.

De IGJ voerde het afgelopen halfjaar gesprekken met directies van alle zogeheten penitentiaire inrichtingen (PI’s), detentiecentra (DC’s) en de forensisch psychiatrische centra (FPC's).