Tientallen meldingen seksuele intimidatie in cultuursector

Mores, het meldpunt seksuele intimidatie in de cultuursector, heeft sinds de oprichting in juni 2018 veertig klachten binnengekregen. Een woordvoerder heeft een bericht van Shownieuws hierover bevestigd. Geen enkele klacht heeft tot nog toe geleid tot een daadwerkelijke aangifte.

Achttien klachten gaan over dezelfde zaak, de overige 22 meldingen zijn allemaal afzonderlijke gevallen. Mores kan niet zeggen of de klachten gaan over intimidatie in de theaters of op een film- of televisieset. De klachten worden geuit bij een vertrouwenspersoon.

Mores vindt het aantal klachten meevallen. "Maar dit kan ook komen doordat het meldpunt nog niet heel bekend is. We gaan de komende tijd ons best doen dit te veranderen." Aanleiding voor de oprichting van het meldpunt is de affaire rond castingdirector Job Gosschalk van Kemna Casting, die in november 2017 toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.