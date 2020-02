Zomerweer in Zuid-Frankrijk en aan Noord-Spaanse kust

Februari is ook in Frankrijk en Spanje met buitengewoon zacht weer begonnen. Aan de Côte d'Azur is het volgens plaatselijke media zomers. In het binnenland van het zuidoostelijke departement Var is het bijvoorbeeld 26 graden, maar ook aan de Middellandse Zeekust is het, zoals in bijvoorbeeld in Cavalaire-sur-Mer, met bijna 23 graden strandweer. Het is er normaal gemiddeld 13 graden in deze wintermaand.

Langs de hele Middellandse Zeekust van Cannes tot de Spaanse grens is het zomerweer volgens de weersite meteociel.fr. Maar ook aan Baskische kust aan de Atlantische Oceaan is het voor deze tijd van het jaar tijdelijk buitengewoon warm, met 26 graden in Biarritz, net als in San Sebastián over de grens in Spanje. Meer naar het westen werd in de Spaanse kuststad Santander 27 graden gemeten. Daarmee was het een van de warmste plekken in Spanje. Het is er volgens de statistieken gemiddeld 13 graden in februari.

Het is niet de eerste keer dat februari in Zuid-Frankrijk zo 'zomers' begint. Volgens François Jobard van Meteo France waren er in 1958 ook vier van zulke warme februaridagen. In de Alpen wordt gewaarschuwd voor lawines als gevolg van het zachte weer.