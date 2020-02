Amerikaanse avonturier beweerde als eerste solo Antarctica te zijn overgestoken. Hij loog

Colin O’Brady was iets meer dan een jaar geleden wereldnieuws. De 34-jarige Amerikaan beweerde als eerste solo Antarctica te zijn overgestoken. In 54 dagen legde hij 1.500 kilometer af. Heel knap, maar niet uniek, zeggen experts nu.

“Avonturiers en ontdekkingsreizigers hebben 100 jaar geprobeerd om dit avontuur tot een goed einde te brengen”, vertelde O’Brady in een podcast na zijn trip. “Mensen zijn gestorven terwijl ze een poging ondernamen. Niemand slaagde erin. Maar ik heb de code gekraakt.”

In zijn boek The Impossible First staan echter verschillende passages die niet correct zijn of zwaar overdreven. Zo vertelt hij over een ‘hels stuk’ dat ‘op geen enkele kaart stond en onbereikbaar en ontoegankelijk is.’ “Geen enkel reddingsvliegtuig kon er landen, want het terrein was te onherbergzaam,” klinkt het. Reddingsorganisatie Antarctica Logistics and Expeditions (ALE) stelt echter dat de man prima gered had kunnen worden. Ook zeggen experts dat de tocht helemaal niet als onmogelijk wordt beschouwd. Sterker nog, het ‘helse stuk’ is in werkelijkheid een keurig bewegwijzerde route die wel vaker door rijke toeristen wordt afgelegd.

“Hij heeft niet gedaan waar hij mee uitpakt”, aldus poolonderzoeker Eric Philips. “Hij moet ter verantwoording geroepen worden voor zijn valse verklaringen.” Ook vinden experts dat hij helemaal niet het hele continent is overgestoken. “Ik denk dat nog niemand eerder die route volgde omdat niemand het de moeite vond of dacht dat het onmogelijk was”, aldus expert Eric Larsen.

O’Brady haalt verder graag de Britse Henry Worsley aan die in 2016 overleed na een poging om Antarctica over te steken en 200 kilometer voor het einde moest opgeven. Wat hij er niet bij vertelt is dat Worsley een veel langere route aflegde en al meer kilometers had gemaakt dan O’Brady in totaal.

O’Brady verdient ondertussen bakken met geld aan zijn ‘levensgevaarlijke overtocht’ die in werkelijkheid meer lijkt op een avontuurlijk toeristentripje.