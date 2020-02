Mitt Romney stemt voor veroordeling partijgenoot Trump

Senator en voormalig presidentskandidaat voor de Republikeinen Mitt Romney zal woensdag voor veroordeling en daarmee afzetting van president Donald Trump stemmen. Hij zei dat tegen de New York Times. Hij breekt daarmee met de lijn van zijn partij. Of er meer Republikeinen zijn die dat gaan doen is niet bekend.

De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen 53 zetels hebben en de Democraten 47, stemt woensdag over twee aanklachten tegen Trump die het Huis van Afgevaardigden heeft ingediend. Om de president af te zetten is een tweederdemeerderheid nodig. Gezien de meerderheid van de Republikeinen is de verwachting dat Trump niet wordt afgezet. "Ik geloof dat een poging om de verkiezingen te corrumperen om de macht te houden een grove aanval op de grondwet is", aldus Romney. "En daarom is het een zwaar misdrijf en ik heb geen andere keus, gezien de eed die ik aflegde, om die conclusie te trekken."