Ouderen niet op reis door chaos CBR

85000 ouderen kunnen niet autorijden in het buitenland door de chaos bij het CBR. Die instantie slaagt er al jaren amper te doen wat de enige bezigheid is: rijbewijzen verstrekken. Mensen die gekeurd moeten worden voor hun rijbewijs wordt verlengd moeten daardoor vele maanden wachten op hun nieuwe rijbewijs, ook als er medisch niets met hen aan de hand is.

Het leek er op dat het CBR het probleem tijdelijk had opgelost met de ‘coulance’-regeling. De rijbewijzen van de betrokkenen werden een jaar verlengd. Die coulanceregeling blijkt alleen in ons land geldig te zijn schrijft De Telegraaf..

Daardoor is de grens passeren voor circa 85.000 bezitters van een tijdelijk rijbewijs geen optie meer.

„Ik heb mijn reisjes al afgezegd”, klaagt Barend Vellinga tegen de krant. „Mijn vrouw Hanny en ik zouden naar Frankrijk afreizen, maar dat gaat nu helaas niet. Niet door mijn eigen schuld, maar door de wanorde bij het CBR kunnen wij niet op vakantie. In wat voor een bananenrepubliek leef je dan?”

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zegt hard te werken aan verbetering. De organisatie staat onder leiding van Alexander Pechtold