“Nieuwe drug is zo dodelijk dat je hem beter niet kunt aanraken”

Er is een nieuwe dodelijke superdrug in Amerika opgedoken. Hij wordt de ‘grijze dood’ genoemd en is een mix van heroïne, fentanyl en andere opioïden. De politie in de staat Louisiana waarschuwt nu dat je de drug beter niet kunt aanraken.

Zelfs aanraking met de huid zou al gevaarlijk kunnen zijn, aldus de lokale autoriteiten. De drug is mogelijk meer dan 10.000 keer zo sterk als morfine. Al in heel kleine doses kan de superdrug, die er uitziet als een blokje beton, dodelijk zijn. Het St. Mary Parish Sheriff’s Office: “Als je het kan vermijden, wil je dit echt niet aanraken.”

De ‘grijze dood’ verspreidt zich langzaam over de VS. Hij werd drie jaar geleden al aangetroffen in de staten Alabama en Georgia, daarna in Ohio en Pennsylvania, en nu ook in Louisiana. “Het moet verschrikkelijk zijn als een kind dit vastpakt zonder te weten wat het is”, aldus politiewoordvoerder David Spencer. “Daarom willen we iedereen laten weten wat dit is, dat dit iets nieuws is.”

Je kunt het goedje spuiten, snuiven of slikken. Zelfs een heel klein beetje kan al leiden tot fatale ademhalingsproblemen.