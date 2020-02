Veel meer drugs naar Duitsland

De Duitse douane heeft vorig jaar beduidend meer drugs onderschept dan in voorgaande jaren. Terwijl de douane in 2017 nog 62 kilo heroïne onderschepte, was dat in 2019 al 918 kilo, aldus het Duitse ministerie van Financiën.

Het aantal kilo's andere drugs, zoals cocaïne, xtc, en amfetamine nam ook aanzienlijk toe. De smokkel van sigaretten en alcohol nam juist af.

Het grootste deel van de in Duitsland in beslag genomen hasj komt uit Marokko en wordt binnengesmokkeld via Nederland, Spanje of Frankrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Financiën naar de herkomst van illegale drugs die Duitsers gebruiken. Heroïne komt in Duitsland vaak aan via de Balkanroute uit Afghanistan, Pakistan en Iran. Cocaïne komt per schip of vliegtuig vanuit Zuid-Amerika naar Duitsland.