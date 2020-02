Twitteraccount van Facebook gehackt

Het Twitteraccount van Facebook is vrijdag gehackt. Dat heeft Twitter bekendgemaakt. Ook het account van Facebooks berichtenservice Messenger was overgenomen door dezelfde hackers.

"Zodra wij doorkregen wat er aan de hand was, hebben wij de accounts gesloten", meldt Twitter in een verklaring. "We werken nauw samen met onze partners bij Facebook om de profielen te herstellen."

De tijdens de hack geplaatste berichten zijn ondertussen verwijderd. Op screenshots zijn de berichten nog te zien. Het zou gaan om een organisatie die bedrijven helpt om digitaal veilig te werken.