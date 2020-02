Belgisch koppel stort met auto 200 meter naar beneden in ravijn in Spanje

Ze gingen op bezoek bij vrienden vijftig kilometer buiten Malaga, toen het helemaal misging. Twee Vlaamse zestigers doken op een smal bergweggetje een ravijn in. De vrouw overleefde de val van 200 meter niet. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Om bij hun vrienden te komen moest het koppel in de gemeente Archez een steil weggetje op met hun gehuurde Toyota Aygo. Om onduidelijke redenen lukte dat niet en stortte het echtpaar in het naastgelegen ravijn naar beneden tot aan de rivier Turvilla. Van hun auto was niets meer over. De reddingsoperatie duurde vijf uur, omdat het moeilijk was om bij de plek des onheils te komen.

De 65-jarige vrouw overleed ter plaatse. De man is met een brancard vervoerd naar een plaats waar een ambulance kon komen en daarna naar een lokaal ziekenhuis gebracht.