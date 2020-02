Kinderen balen van te hoog schooladvies: “Ze doen alleen hun best voor hun ouders”

Het is een van de grootste irritaties van veel basisschoolleraren: mondige ouders die smeken om hun kind een hoger schooladvies te geven. Het kan helpen: als je maar lang genoeg zeurt, bezwijkt een leraar soms. Het gevolg is dat kinderen op de middelbare school niet zelden doodongelukkig zijn, omdat ze het niveau niet of nauwelijks aankunnen.

“Ik kom leerlingen tegen die ontzettend hard hun best doen voor hun ouders. Die zijn niet vanuit zichzelf gemotiveerd, maar proberen aan het verwachtingspatroon van hun ouders te voldoen”, zegt docent Judith tegen RTL Nieuws. “Ik ben 6 jaar mentor geweest in de onderbouw. Sommige leerlingen zeggen: ‘ik doe alleen nog maar huiswerk, ik doe geen sport meer’. Ze hebben geen sociaal leven meer.”

Ook ontwikkelingspsycholoog Ger Ramakers signaleert het probleem. “Er mag best een beetje een uitdaging zijn, maar als school echt te moeilijk is, lopen ze op een gegeven moment vast. Dat wil je voorkomen”, zegt hij. “Gevolg is dat het kind wordt teruggezet, wat ook voor het zelfbeeld niet goed is.” Ook is het niet goed als alle vrije tijd opgaat aan huiswerk maken. “Ook dat zit in de weg van het welzijn. Wat heb je aan goede cijfers als je ongelukkig bent?”

Kinderen zelf vinden het vaak niet erg om een stapje terug te doen, merkt docent Judith. “Voor ouders is het vaak heel lastig om toe te geven dat je een niveau lager moet. Kinderen zijn best realistisch en vinden het meestal prima.”