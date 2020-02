Carnavalsmode: zo tref je de zuiderling aan volgende week

In het zuiden van het land maken ze zich op voor hét feest van het jaar. Carnaval begint volgend weekend en dat vier je natuurlijk niet in een spijkerbroek. De feestelijke luitjes van onder de rivieren laten zich inspireren door Netflix en de foute jaren tachtig.

Dat vertelt Astrid Hoofs, bedrijfsleider van de Bossche carnavalswinkel P.W. Hoofs tegen RTL Nieuws. “Ik zie veel tijgerprintpakken, trainingspakken, kettingen en gekke jassen”, zegt ze. Ook disco en glitter vallen in de smaak.

Verder blijft Netflix een inspiratiebron en dan met name Peaky Blinders. “Mensen kleden zich veel in jaren 20-stijl. Mannen in blazers, vrouwen in Charlestonjurkjes en parelkettingen”, zegt Astrid. “Maar fout gaat nog veel harder, mensen vinden dat gewoon leuk.”

Chantal Mordang van ‘t Mooswief in Maastricht ziet dezelfde trend. “Alles wat in de jaren 80 in was, is nu gewoon fout. Vroeger was je de blits als je dit droeg, nu ligt het hier”, lacht ze.