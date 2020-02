Quiz: knuffelen of niet knuffelen? Wat doe jij?

Dankzij #metoo zijn de uitbundige knuffelaars in het vizier gekomen. Die – meestal wat oudere – mannen, die het fantastisch vinden als de secretaresse jarig is en die zich de hele maand december de dagen tellen tot de eerste kantoordag van het nieuwe jaar.

The Times heeft een kleine quiz gemaakt. Wat ben jij? Een aardige man, of een stiekeme grijper?

1. Beschrijf je knuffeltechniek

a. Onhandig, kort, met tegenzin.

b. Armen wijd open, enthousiast, met veel aaien en oogcontact.

c. Intens en lang.

2. Wanneer knuffel je mensen?

a. Wanneer zij beginnen en ik niet snel genoeg weg ben

b. Als ik hallo zeg, als ik tot ziens zeg, als ik goed nieuws hoor, als ik slecht nieuws hoor. In principe altijd.

c. Wanneer niemand kijkt.

3. Hoe zou je mensen begroeten als knuffelen verboden was?

a.. Met een stille knik

b. Een handdruk, denk ik, maar dat lijkt zo formeel.

c. Een grondige rugmassage.

4. Welke mensen knuffel je het liefst?

a. Mijn kinderen, maar alleen als ze heel hard huilen en alle andere opties uitgeput zijn.

b. Mijn vrienden.

c. Er is een mooie jonge stagiaire die net op de tweede verdieping is begonnen. Ik zou het niet erg vinden om haar te knuffelen.

5. Heb je wel eens iemand met tegenzin omhelsd?

a. Letterlijk elke keer.

b. Nee nooit.

c. Oh, ik heb het goed bedoeld.

6. Hoe benader je knuffelen in een post Me Too-tijdperk?

a. Wat denk je? Me Too is het beste nieuws ooit. Nu heb ik het perfecte excuus om nooit meer iemand te knuffelen.

b. Ik probeer alert te zijn op tekenen van non-verbale toestemming.

c. Het heeft het knuffelen verwoest. De gezonde blanke man wordt gedemoniseerd.

7. Is het OK om een ​​medewerker te knuffelen?

a. Nee.

B. Ja.

c. Wie moet ik nog meer knuffelen? Mijn vrouw?

8. Hoe lang moet een knuffel duren?

a. Minder dan een seconde.

b. Dat hangt er van af. Geen twee knuffels zijn hetzelfde.

c. Totdat ze de kracht verzameld hebben om me weg te duwen.

9. Wat is beter, een knuffel met hetzelfde geslacht of een knuffel met het andere geslacht?

a. Geen van beide.

b. Beide.

c. Doe ik mee of kijk ik toe?

10. Bent u ooit het onderwerp geweest van een onderzoek door Personeelszaken?

a.. Eén keer, maar alleen omdat ze me daar haten.

b. Nee nooit.

c. Ik ben de tel kwijt.

Meestal a

Je bent een erg geremde man. Wanneer je iemand ontmoet, geef je hem liever een stevige handdruk dan een knuffel, en zelfs dan denk je stiekem dat een handdruk iets te intiem voor je is.

Meestal b

Het lijkt het alsof je het onderwerp knuffelen onder de knie hebt. Je bent gemakkelijk en benaderbaar, en je weet waar de grens loopt. De rest van de wereld is jaloers op je.

Meestal C

Jij handige oude viezerik. Er is een duidelijke lijn tussen een knuffel en een aanranding, en jij zit aan de verkeerde kant