Het zwaar door klimaatverandering getroffen Groenland gaat smeltwater exporteren. Het land is grotendeels bedekt door sneeuw en heeft daardoor veel last van de opwarming van de aarde. Veel sneeuw en ijs smelt, waardoor Groenland meer smeltwater heeft dan het zelf gebruikt.

"Wij hebben grote hoeveelheden van het zuiverste water en dat bieden wij nu aan", dat zegt minister Jess Svane (Energie) tegen de Duitse krant Der Tagesspiegel. De overheid heeft zestien licenties uitgeschreven om het smeltwater te winnen.

Het eiland heeft een eigen regering, maar is officieel onderdeel van het Koninkrijk Denemarken. Het heeft dezelfde status als de Faeröer Eilanden.

Voordelen

Groenland zit in een tweespalt. Tussen 2012 en 2017 is 239 miljard ton Groenlands ijs gesmolten. Het land wil daarom klimaatverandering tegengaan, maar het smelten van de sneeuw biedt ook economische kansen. In de grond in Groenland zitten veel waardevolle grondstoffen. Het smelten van het ijs biedt ook nieuwe routes voor de scheepvaart rond Groenland.

Svane ziet nog meer voordelen van het smeltende ijs. "Het zorgt er ook voor dat het watertekort op de wereld afneemt."