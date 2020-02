Spookschip na jaar op zee aangespoeld in Ierland

De MV Alta dobberde meer dan een jaar op zee rond. Verlaten door de bemanning leek het spookschip nooit meer in zijn haven aan te komen. Tot nu. Storm Dennis zorgde ervoor dat de boot aanspoelde in het Ierse Cork.

De 77 meter lange Alta werd gebouwd in 1976 en voer onder Tanzaniaanse vlag. In 2017 kwam er een nieuwe eigenaar en in september 2018 voer het vrachtschip van Griekenland naar Haïti. Het kwam in de problemen op zo’n 2.220 kilometer ten zuidoosten van Bermuda.

De tienkoppige bemanning was niet in staat om het schip te repareren. Ze werden gered door de Amerikaanse kustwacht en naar Puerto Rico gebracht. De kustwacht heeft nog contact gezocht met de eigenaar van het schip om het terug te laten slepen naar de kust.

Naar verluidt werd de boot toen naar Guyana gesleept, waar hij werd gekaapt. Een tijdje wist niemand waar de Alta zich bevond, tot augustus 2019 toen de Britse marine het onbemande schip midden op de Atlantische Oceaan tegenkwam.

Van Amerika zou het schip naar Afrika zijn gevaren en langs Spanje naar Ierland. Een eenzame tocht over de Atlantische Oceaan die uiteindelijk eindigde in het Ierse plaatsje Ballycotton, vlakbij Cork. De Alta is daar vastgelopen op de rotsen, uitkijkend over de Keltische Zee. Het schip lijkt nog helemaal intact en kan misschien na een grondige reparatie weer de zee op, maar dan wel met een kapitein aan boord.