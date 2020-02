We wonen steeds verder van ons werk

Nederlanders zijn de afgelopen tientallen jaren steeds grotere afstanden gaan reizen tussen hun woonplaats en de plek waar ze werken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag presenteerde. De afstanden in het woon-werkverkeer namen toe van gemiddeld 14,6 kilometer in 1995 tot 19,0 kilometer in 2016.

In 2016 pendelde een op de drie mensen (33 procent) tussen verschillende steden. In 1995 gold dat voor een op de vier (27 procent) werkende Nederlanders.

Hoogopgeleiden (hbo of hoger) hebben veel vaker dan laagopgeleiden (vmbo of lager) een baan in een stad waar ze niet wonen. Van de hoogopgeleiden pendelde in 2016 40 procent tussen steden, tegen 33 procent in 1995. Steeds meer mensen pendelen van Utrecht en Den Haag naar Amsterdam; ook zijn pendelstromen vanuit Noord-Brabant en vanuit Gelderland (Arnhem, Nijmegen, Ede) richting de Randstad sterk gegroeid.

Laagopgeleiden reizen veel minder tussen hun woonplaats en de plek waar ze werken. Een kwart van hen heeft een baan in een andere stad.