Minister biedt excuses aan voor PFAS-problemen

Milieuminister Stientje van Veldhoven heeft excuses gemaakt voor de chaos die is ontstaan na het afkondigen van strenge normen voor de chemische stoffen PFAS in de bodem. "Wij hadden dingen beter kunnen doen. Ik ben bereid daar mijn excuses voor aan te bieden", aldus Van Veldhoven.

De ruimte die is ontstaan door een eerste ingreep vorig jaar is "onvoldoende met de sector doorgesproken", zegt Van Veldhoven. Ook met provincies en waterschappen is niet genoeg gecommuniceerd. "Die onduidelijkheid heeft ervoor gezorgd dat dingen onnodig stil lagen. Ik ben graag bereid daar ruiterlijk 'sorry' voor te zeggen."

Die ruimte was er wel, benadrukt de bewindsvrouw, maar is niet altijd goed benut. De excuses betekenen volgens Van Veldhoven niet "dat daar een financiële compensatie tegenover moet staan."