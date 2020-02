Man die copy-paste uitvond, is overleden

De Amerikaanse computerpionier Larry Tesler is overleden. Hij bedacht in de jaren 70 een manier om stukken tekst te knippen, te kopiëren en te plakken. 'Cut, copy and paste', noemde Tesler dat. Het wordt tegenwoordig overal gebruikt. Tesler stierf maandag op 74-jarige leeftijd. Zijn dood kwam woensdag naar buiten via techjournalist Luke Dormehl, die veel over Apple heeft geschreven en Tesler persoonlijk kende. Toen Tesler zijn uitvinding deed, werkte hij voor het bedrijf Xerox. Hij had een hekel aan de omslachtige systemen waar hij mee moest werken, en wilde daarom dat er een eenvoudigere manier kwam. Vaderschapstest Na zijn tijd bij Xerox ging Tesler aan de slag bij het jonge computerbedrijf Apple. Daar ontwikkelde hij de Lisa- en Macintosh-computers. Die zorgden ervoor dat het grote publiek kennismaakte met copy-pasten. Tesler werkte voor Apple ook aan de Newton MessagePad, een draagbare computer waarbij mensen rechtstreeks op het scherm konden werken. Het werd geen commercieel succes, maar het was wel de voorloper van de iPhone en de iPad. Daarna ging Tesler naar Amazon en Yahoo!. Bij veel baanbrekende projecten speelde hij een rol. "Ik word ten onrechte de vader van de grafische gebruikersomgeving van de Macintosh genoemd. Dat was ik niet. Maar een vaderschapstest zal me misschien wel aanwijzen als een van de grootouders", zei hij daar zelf over. Op internet kreeg Tesler woensdag een passend eerbetoon. Uitvinder van copy-paste overleden, copy-pasteten Twitteraars massaal.