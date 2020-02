Terrorismedeskundige over motief Duitse aanslagpleger: “Een ideologisch-psychologisch mengsel dat steeds typischer lijkt te worden”

Tobias Rathjen, die gisteravond in zijn woonplaats Hanau negen immigranten en zijn eigen moeder doodschoot, had een racistisch en ultrarechts motief. De 43-jarige Duitser liet een aantal YouTube-video’s en een manifest na vol vrouwenhaat, vreemdelingenhaat en complottheorieën.

In de 24 pagina’s beschrijft Rathjen onder meer een Geheime Dienst die de gedachten van de wereldbevolking manipuleert. Ook heeft hij het in een van zijn video’s over een geheime macht in de VS die in ondergrondse complexen kinderen vermoordt. Daarnaast is zijn tekst doordrenkt van racisme.

De bankmedewerker uit Hanau lijkt ernstig de kluts kwijt, maar volgens de Duitse terrorismedeskundige Peter Neumann is Rathjen, die ook zichzelf doodschoot, meer dan een zonderlinge gek die te veel complottheorievideo’s heeft gekeken.

Neumann spreekt van ‘een ideologisch-psychologisch mengsel dat helaas steeds typischer lijkt te worden’. Het is een giftige mix van (online) ideologie, psychische problemen en een verwrongen vrouwbeeld.

Want de terreurdeskundige noemt Rathjen ook een zogenoemde incel (involuntarily celibate). Dit zijn gefrustreerde mannen die vrouwen de schuld geven van hun single zijn. Ze zijn boos op vrouwen en op de samenleving in het algemeen en hebben in het verleden vaker aanslagen gepleegd.

Rathjen zegt bewust geen relaties aan te zijn gegaan met vrouwen. “Ze bevielen me niet, ik stel te hoge eisen. Ik had voor een minder goed uitziende vrouw kunnen gaan, maar wilde geen compromis sluiten.”

Duitsland kampt met een golf van racisme. Bondskanselier Angela Merkel sprak vandaag over een ‘gif van racisme en haat’: “Dit gif bestaat in onze samenleving en er zijn al veel te veel misdaden aan te wijten.”