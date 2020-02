Officieel de grootste carnavalskraker van het jaar: Hoemoes dà òk alweer?

Carnaval barst weer los in het zuiden des lands. Het grootste feest van het jaar, beneden de rivieren dan toch, begint zondag officieel, maar op de meeste plaatsen wordt er vanavond al een feestje gevierd. Dat is natuurlijk niet compleet zonder een lekkere meezinger. Dit jaar is Hoemoes dà òk alweer? van Peter Selie de winnaar geworden van de Brabantse Carnavalskrakerwedstrijd.

Het liedje met als refrein ‘Ik heb een gerecht met kikkererwten maar hoemoes dà òk alweer?’ is gemaakt door Bart Stoop, zoals hij in het echt heet. “Ik ben veganist, ik hou van carnaval en ik krijg altijd van die flauwe opmerkingen of ik wel vleestomaten mag eten dus ik dacht: daar moet ik iets mee”, vertelt de 32-jarige biologieleraar uit Breda in het AD.

Zijn hit is al meer dan 200.000 keer beluisterd op YouTube en bijna 100.000 keer gestreamd op Spotify, maar het is de jury van het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem die het lied aanwees als winnaar.

“We spreken vooral onze hoge waardering uit voor de getoonde inzet bij het betrekken van de actualiteit in het carnavaleske nummer,” zegt de jury. “Het nummer refereert aan een veelbesproken onderwerp: veganisme. De samenhang in de melodie is prettig om naar te luisteren, het ligt lekker in het gehoor. De hoempapa is in de juiste mate aanwezig, niet te overdadig maar wel duidelijk hoorbaar.”

Nog twee carnavalskrakers die veelvuldig uit de boxen schallen in de Brabantse cafés dit weekend zijn Un Lekker Delleke van Veul Gère en Handjes, Handjes, Bloemetjesgordijn van Lamme Frans.