ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Door een steekpartij aan het Topaasplantsoen in Alphen aan den Rijn is in de nacht van zaterdag op zondag iemand overleden. Nog eens drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Er is een aanhouding verricht.

De woordvoerder kon nog niets vertellen over de identiteit van de slachtoffers of de toedracht van de steekpartij.