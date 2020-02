‘Bernie Sanders wint voorverkiezingen Nevada’

De Democratische kandidaat Bernie Sanders heeft volgens diverse Amerikaanse media de Democratische voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Onder meer Fox News, CNN en NBC News, stellen op basis van exitpolls en de eerste resultaten dat de senator van Vermont de grote winnaar is. Na het tellen van de stemmen in ongeveer tien procent van het aantal kiesdistricten staat de senator flink voor op zijn rivalen. De voormalige vice-president Joe Biden staat voorlopig tweede, kort voor senator Elisabeth Warren. Oud-burgemeester Pete Buttigieg, die de eerste voorverkiezingen won, neemt plek vier in. In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de officiële presidentskandidaat van hun partij worden. De winnaar neemt het in november op tegen president Donald Trump. Sanders, die op voorhand al favoriet was in Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij populair.