Carnaval ongunstige factor in verspreiding coronavirus

De GGD Zuid Limburg houdt goed in de gaten of het coronavirus verspreid wordt als gevolg van carnaval. Het echtpaar dat in het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf is opgenomen met het coronavirus, heeft onlangs nog deelgenomen aan carnavalsactiviteiten in hun woonplaats Gangelt, pal aan de Limburgse grens bij Schinveld. Hoofd infectieziektebestrijding Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg zei woensdag dat carnaval "een ongunstige factor" is. "Het is moeilijk te achterhalen of daar ook Nederlanders bij de feesten waren. Daarom houden we dit goed in de gaten."

De Duitse GGD onderzoekt of tijdens carnaval mensen in Gangelt besmet zijn geraakt, aldus Hoebe.

De GGD Zuid Limburg houdt nauw contact met de Duitse zusterorganisaties. "Zij brengen de contacten van het echtpaar in kaart. Het is intussen duidelijk dat de man onlangs in een hotel in Vlodrop was. Hij was toen nog niet ziek. Nadien is hij niet meer in Nederland geweest."

Vooralsnog zijn in Limburg geen extra maatregelen nodig. "Zodra de Duitsers een link naar Nederland ontdekken, zijn wij aan zet. De situatie kan elk moment veranderen. Alle maatregelen zijn gericht op het indammen van de ziekte."