“Be a lady they said”: bekende actrice gaat viraal met pijnlijke video over vrouwelijk schoonheidsideaal

Zeker in Nederland denk je dat vrouwen volledig gelijk zijn aan mannen, dat feministen maar zeurende zuurpruimen zijn en dat het glazen plafond nu wel aan diggelen is, maar één papadag maakt nog geen gedeelde opvoeding.

Er zijn nog altijd grote verschillen: Vrouwen verdienen gemiddeld een stuk minder voor hetzelfde werk. Ze nemen ook het grootste deel van het huishouden voor hun rekening en worden veel meer afgerekend op hun uiterlijk dan mannen.

Dus nee, feministen zijn geen zeurpieten, iedere vrouw (en man) zou een feminist moeten zijn.

Dit filmpje, gemaakt door Girls Girls Girls Magazine en ingesproken door politicus en actrice Cynthia Nixon maakt dat pijnlijk duidelijk en is niet voor niets al miljoenen keren bekeken.

Be a lady, they said, zo begint de actrice, bekend van Sex and the City, haar verhaal. Om te vervolgen met: “Kleed je bescheiden. Wees geen verleidster. Mannen kunnen zichzelf niet beheersen. Mannen hebben behoeften. Je ziet er truttig uit. Maak het een en ander los. Laat wat huid zien. Wees sexy. Zie er goed uit. Provoceer niet zo. Je vraagt erom.”

Be a Lady They Said from Paul McLean on Vimeo.