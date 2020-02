Wil je gelukkiger zijn? Stel jezelf elke ochtend deze vraag

Geluk is niet ongrijpbaar. Je kunt er iets voor doen. Een van die dingen is jezelf ‘s morgens op het goede spoor zetten. Je kunt als je wakker wordt gaan denken aan die akelige vergadering straks, of dat je man een lul is, maar je kan ook anders beginnen.

Denk je aan de dingen waar je blij van wordt. De kus die je zoontje of dochter je gaat geven, de die je partner je zo komt brengen als hij of zij hoort dat je wakker bent, hoe trots je laatst was op je partner, of het feit dat niet alles goed gaat, maar wel veel. Als je daarmee begint wordt het waarschijnlijk een andere dag. En je kunt het halverwege de dag herhalen, waarom niet?

Albert Einstein zei:

“De belangrijkste beslissing die we nemen is of we geloven dat we in een vriendelijk of vijandig universum leven.”

Is de wereld waarin je leeft vijandig of vriendelijk? Hoe kijk je ernaar? Het is aan jou om te beslissen.