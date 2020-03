‘Je kind straffen helpt niet echt, omdat je kind geen hond is’

Je kind leert niks van straf, schrijft psycholoog Erik Dijkstra in het ND. Je kind is namelijk geen dier. Een dier legt een soort verband tussen zijn gedrag en de straf. Op den duur zal hij de straf vermijden, door het gedrag te stoppen. Maar je kind is geen hond. Daarom helpt straffen niet.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont: “Slaan is onmacht. Straf vooral, maar denk niet dat je dan aan het opvoeden bent. Je bent namelijk aan het africhten. Bij een hond werkt dat, want die heeft geen zelfbewustzijn. Dat wil je bij kinderen juist wel stimuleren. Wij hebben in Nederland een bepaald opvoed-ideaal: je wilt dat je dochter doet wat jij zegt, maar ook dat ze met alle problemen bij jou aanklopt. Stel, je dochter heeft voor het eerst gezoend. Ze vertelt het tegen je en jij denkt: dat gaan we niet doen! Dat is ingewikkeld. Als je dat namelijk tegen haar zegt, zal ze het nog wel doen, maar niet meer tegen jou zeggen.”

Dijkstra: “Straffen en belonen zorgt niet voor het zich eigen maken van gewenst gedrag. Een kind weet dat hij niet op de bank mag springen, zodat hij geen straf krijgt, maar weet niet waarom hij dit niet mag doen.

Straf werkt heel goed, op gedragsniveau bereik je wat je wilt. Maar de reden waarom je iets wel of niet wilt, blijft voor je kind onduidelijk. Je leert je kind als het ware jou te slim af te zijn.”