Waarom je bij files niet moet doen wat je navigatie zegt

Je kent het wel. Er nadert een file en je navigatie-app zegt dat je via de provinciale weg moet en dat je dan sneller op je bestemming bent. Maar meestal is dat niet waar. Navigatieapps zijn (nog) te dom om je sneller de weg te wijzen.

Nos op 3 vroeg de TU-Delft uit te zoeken of je inderdaad beter af bent als je via de provinciale weg en de dorpskern gaat. Heel vaak is dat niet zo, omdat heel veel (te veel) mensen de raad van de navigatie opvolgen. Probleem: gebruikers die op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn, krijgen vaak dezelfde alternatieve route voorgeschoteld. Google, Waze en TomTom herkennen de behoefte daaraan, omdat gebruikers hun locatie en snelheid delen. Zo herkennen ze snel een file.

“Lokaal gaan klooien is niet efficiënt en niet effectief”, zegt hoogleraar verkeerssimulatie Hans van Lint van de TU Delft tegen Nos op drie. “Zolang apps alternatieve routes blijven aanbieden, vertrouwen bestuurders daarop. De oplossing zit hem daarin, in die apps. Díe moeten slimmer.”

Dat weten de appmakers ook. TomTom werkt eraan, zeggen ze