PvdA-leden: wel strijdplan samen met GL, geen gedeelde lijst

De leden van de PvdA zijn in ruime meerderheid voor een "gezamenlijk strijdplan" met de andere linkse partijen. Op het partijcongres in Nieuwegein stemde 88 procent van de aanwezigen in met een voorstel van die strekking.

Een deel van de leden zou graag nog een stapje verder gaan. Maar het radicalere voorstel om samen met GroenLinks met één programma en één kieslijst de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in te gaan, haalde het niet. Ruim twee derde stemde tegen.

Volgens Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen is linkse samenwerking in de Tweede Kamer al dagelijkse praktijk. Zij wees erop dat de PvdA samen met GroenLinks en de SP moties indient en rond Prinsjesdag jaarlijks een tegenbegroting maakt. "We maken het dit kabinet steeds zuurder en zuurder", verzekerde zij.

Partijbestuur

Ook het partijbestuur is voor samenwerking, benadrukte voorzitter Nelleke Vedelaar. Maar het vraagt ruimte aan de leden om daar zelf invulling aan te geven. Om de nauwe banden te onderstrepen verwelkomde zij voorzitter Katinka Eikelenboom van GroenLinks, die aanwezig was bij het PvdA-congres.

De linkse partijen kondigden eerder deze week al aan dat zij samen een vuist willen maken tegen de belastingverlaging die het kabinet grote bedrijven in het vooruitzicht heeft gesteld. Zij dreigen collectief tegen het Belastingplan 2021 te stemmen als dat plan doorgaat.