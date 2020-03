Bedrijf zoekt toch niet iemand met ‘een harde pielemuis’

Plantsome, een bedrijf dat online kamerplanten verkoopt, plaatste vorige week een vacaturetekst voor een nieuwe Front-end developer. Ze zochten iemand die ‘een harde pielemuis (grappie) krijgt van coderen’ en ‘natte dromen heeft over de manieren waarop je jouw code nog sneller, beter en sterker kunt maken’. Dat schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat, schrijft het AD. Op sociale media noemen mensen het ‘behoorlijk stom om je doelgroep zo weg te zetten’, ‘dit lijkt eerder een oproep voor een studentenvereniging’ en ‘dit soort dingen wekken de indruk dat je alleen mannen zoekt of vrouwen die daar wel tegen kunnen, en je schrikt andere vrouwen weer af’. Plantsome heeft excuses aangeboden. ,,We hebben een heleboel mensen tegen de schenen geschopt. Dat was nooit onze bedoeling.” Bij het bedrijf werken overwegend vrouwen.