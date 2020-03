Tips voor wie niet gek wil worden van het nieuws

De kans dat jij doodgaat aan het coronavirus is niet groot, tenzij je boven de 80 bent en gammel. De kans dat je arm wordt door de instorting van de beurs is verwaarloosbaar klein.

En toch volg je de hele dag al dat nieuws alsof je leven er van afhangt.

Filosoof en schrijver Nate Klemp legt uit waarom we juist nu verslaafd zijn aan het nieuws.

Van nature zijn we zo geprogrammeerd dat we heel goed opletten als er een dreiging is. Onze hersenen houden niet van onzekerheid Pnze hersenen hebben een negativiteitsbias, slecht nieuws maakt meer indruk en vaak buitenproportioneel veel indruk

En dus zijn we nog meer dan anders met nieuws bezig en blijven op de hoogte van ieder nieuw diepterecord op de beurs of BN-er die iets vindt van epidemieën. De nieuwsprogramma´s op tv worden uitstekend bekeken, en ook deze site heeft de capaciteit van de servers wat verder uitgebreid. Want we willen alles weten, ook al gaan we ons daarvan bepaald niet beter voelen en ook al heeft het geen enkel nut.

Want de gemiddelde burger kan niks beginnen met al dat breaking news. Je hebt er wel last van, want als je maar vaak genoeg bezig bent met het nieuws komt er steeds minder uit je handen.

De remedie: volgens Klemp helpt alleen ene drastische maatregel. Zet je telefoon uit, kijk zeker niet naar de tv (beelden voegen opwinding toe, maar geen nuttige informatie) en beperk je tot het raadplegen van een of twee betrouwbare media per dag.

Dan kan je weer door met je leven