Eurovisie Songfestival 2020 Rotterdam gaat niet door

Het veelbesproken Eurovisie Songfestival van 2020 in Rotterdam gaat niet door vanwege het coronavirus. Het liedjesfestijn wordt waarschijnlijk een jaar vooruit geschoven naar 2021. Dat is besloten door de organisatie van Europese publieke omroepen EBU.

Voorzitter Shula Rijxman van de NPO: “Het besluit was onvermijdelijk. Gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen.”

Het festival dat gepland stond voor 12 tot en met 16 mei is een te groot risico in deze tijden van COVID-19.

De IJslandse radio verspreidde eerder al geruchten over het niet door gaan van het Songfestival. IJsland zou een van de grote kanshebbers zijn dit jaar met het aanstekelijke nummer ‘Think About Things’ van Daði og Gagnamagnið.

Vandaag is er een meeting over de doorgang van het Songfestival in Rotterdam. In IJsland wordt nu gemeld dat het Eurovisie Songfestival niet door zou gaan. #eurovision #songfestival #rotterdam https://t.co/n1LES6AbYr— AranBade (@AranBade) March 17, 2020